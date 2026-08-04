Tokyo TY Financial Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tokyo TY Financial Group hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 30,99 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 40,33 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 22,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at