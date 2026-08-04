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04.08.2026 06:31:29
Tokyo TY Financial Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tokyo TY Financial Group hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 30,99 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,84 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 40,33 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 22,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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