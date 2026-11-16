Tokyotokeiba: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tokyotokeiba stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 124,70 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 113,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Tokyotokeiba im vergangenen Quartal 11,79 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokyotokeiba 11,88 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at