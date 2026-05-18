Tokyotokeiba legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tokyotokeiba hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 82,35 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 85,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,37 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at