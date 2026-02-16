Tokyotokeiba: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tokyotokeiba hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 97,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 79,30 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,58 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Tokyotokeiba hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 392,22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 359,94 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 41,76 Milliarden JPY, während im Vorjahr 40,44 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at