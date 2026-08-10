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10.08.2026 06:31:29
Tokyotokeiba: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Tokyotokeiba veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 107,41 JPY. Im letzten Jahr hatte Tokyotokeiba einen Gewinn von 95,70 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,46 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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