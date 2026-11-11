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11.11.2026 06:31:29
TOKYU: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
TOKYU hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39,78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 54,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOKYU im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 266,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 257,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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