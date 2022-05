TOKYU CONSTRUCTION: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TOKYU CONSTRUCTION präsentierte in der am 13.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Mit einem Umsatz von 74,70 Milliarden JPY, gegenüber 76,82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,75 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -71,060 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TOKYU CONSTRUCTION ein EPS von 24,95 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,49 Prozent auf 258,08 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 231,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 42,050 JPY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 261,55 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at