TOKYU CONSTRUCTION: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TOKYU CONSTRUCTION stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 18,39 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOKYU CONSTRUCTION 13,47 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 74,06 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,95 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at