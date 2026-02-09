TOKYU CONSTRUCTION hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TOKYU CONSTRUCTION hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36,38 JPY. Im Vorjahresviertel waren 27,19 JPY je Aktie erzielt worden.

TOKYU CONSTRUCTION hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 78,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at