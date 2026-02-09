|
09.02.2026 06:31:29
TOKYU CONSTRUCTION hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
TOKYU CONSTRUCTION hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 36,38 JPY. Im Vorjahresviertel waren 27,19 JPY je Aktie erzielt worden.
TOKYU CONSTRUCTION hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 78,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!