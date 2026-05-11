TOKYU CONSTRUCTION hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TOKYU CONSTRUCTION hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 51,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 36,09 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 101,62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 96,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 126,18 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOKYU CONSTRUCTION 62,72 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 16,39 Prozent auf 341,18 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 293,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at