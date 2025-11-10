TOKYU CONSTRUCTION stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOKYU CONSTRUCTION hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,28 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0,340 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 78,13 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TOKYU CONSTRUCTION 63,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at