TOKYU CONSTRUCTION stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOKYU CONSTRUCTION äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

TOKYU CONSTRUCTION hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,14 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,28 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 72,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 78,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at