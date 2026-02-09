|
Tokyu Fudosan gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Tokyu Fudosan hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31,36 JPY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Tokyu Fudosan 240,95 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 259,98 Milliarden JPY umgesetzt worden.
