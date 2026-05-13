13.05.2026 06:31:29

Tokyu Fudosan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tokyu Fudosan hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tokyu Fudosan 0,550 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Tokyu Fudosan mit einem Umsatz von insgesamt 2,64 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,86 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,80 USD. Im Vorjahr hatte Tokyu Fudosan 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tokyu Fudosan im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,27 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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