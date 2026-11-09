Tokyu Fudosan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tokyu Fudosan hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,410 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,61 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at