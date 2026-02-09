Tokyu Fudosan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tokyu Fudosan hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,56 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at