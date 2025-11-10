Tokyu Fudosan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tokyu Fudosan hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,20 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokyu Fudosan ein EPS von 8,63 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 303,29 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236,09 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at