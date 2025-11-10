Tokyu Fudosan verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tokyu Fudosan hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,06 Milliarden USD – ein Plus von 30,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokyu Fudosan 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at