Tokyu Fudosan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tokyu Fudosan gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 48,41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokyu Fudosan 42,15 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 413,83 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 387,05 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 135,45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 108,69 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tokyu Fudosan im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 246,05 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1 150,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at