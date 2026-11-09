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09.11.2026 06:31:29
Tokyu Fudosan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tokyu Fudosan präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 10,50 JPY. Im Vorjahresviertel waren 30,20 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Tokyu Fudosan 256,75 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 303,29 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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