TOKYU hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TOKYU lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 31,59 JPY. Im letzten Jahr hatte TOKYU einen Gewinn von 32,46 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 265,63 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 260,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at