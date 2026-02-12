|
12.02.2026 06:31:29
TOKYU mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TOKYU hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.
TOKYU hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
