TOKYU präsentierte Quartalsergebnisse

TOKYU stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 54,12 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOKYU in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 257,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 252,15 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at