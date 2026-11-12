TOKYU verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOKYU präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOKYU in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at