|
14.05.2026 06:31:29
TOKYU: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TOKYU hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,52 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOKYU ein EPS von 19,81 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 301,57 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 269,25 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
In Sachen EPS wurden 152,25 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOKYU 134,81 JPY je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,96 Prozent auf 1 086,18 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 054,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.