TOKYU: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TOKYU hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,52 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOKYU ein EPS von 19,81 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 301,57 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 269,25 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 152,25 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOKYU 134,81 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,96 Prozent auf 1 086,18 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 054,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at