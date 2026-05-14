TOKYU: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TOKYU gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

TOKYU hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat TOKYU im vergangenen Quartal 1,92 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOKYU 1,77 Milliarden USD umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,01 USD gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 7,21 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte TOKYU 6,92 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at