TOKYU zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TOKYU ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOKYU die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 63,85 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 44,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 273,47 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 261,36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at