Toli: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Toli hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,21 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4,89 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 27,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at