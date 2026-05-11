Toli legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Toli ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Toli die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 34,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31,52 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,48 Prozent auf 30,52 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 76,86 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 59,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Toli hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 112,34 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 105,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at