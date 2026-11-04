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04.11.2026 06:31:28
Toli präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Toli präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Toli hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,32 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,21 JPY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 28,00 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Toli 27,24 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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