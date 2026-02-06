Toli verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Toli hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,46 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 29,53 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at