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14.08.2026 06:31:29
Tolins Tyres stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tolins Tyres hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,48 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 792,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 897,4 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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