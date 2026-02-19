Toll Brothers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Toll Brothers präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,15 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toll Brothers einen Umsatz von 1,86 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at