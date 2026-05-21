Toll Brothers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Toll Brothers hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2,72 USD gegenüber 3,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Toll Brothers im vergangenen Quartal 2,53 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toll Brothers 2,74 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at