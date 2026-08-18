Toll Brothers Inc. Reveals Drop In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Toll Brothers Inc. (TOL) reported a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line totaled $280.145 million, or $2.97 per share. This compares with $369.621 million, or $3.73 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 9.7% to $2.658 billion from $2.945 billion last year.

Toll Brothers Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $280.145 Mln. vs. $369.621 Mln. last year. -EPS: $2.97 vs. $3.73 last year. -Revenue: $2.658 Bln vs. $2.945 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: 8.10 % Full year revenue guidance: 10.10 %