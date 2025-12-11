Toll Brothers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Toll Brothers hat am 08.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toll Brothers ein EPS von 4,63 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,42 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 13,49 USD gegenüber 15,01 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 10,97 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

