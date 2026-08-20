Toll Brothers legte Quartalsergebnis vor

Toll Brothers äußerte sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,73 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2,66 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,95 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at