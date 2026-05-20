Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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20.05.2026 12:01:05
'Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War' Review: A Solid, Safe, Espionage Endeavor
John Krasinski is back as CIA operative Jack Ryan in an action movie that is bigger than its TV series predecessor but feels way too safe to move the needle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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