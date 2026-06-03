Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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03.06.2026 18:44:00
Tom Steyer spent $216 million of his own money to run for governor of California — here’s where that ranks
The latest big-spending and self-funding politician is Tom Steyer, a Democratic candidate for California governor who looks on track to be eliminated from the race.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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