TOMATO BANK präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOMATO BANK hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 75,36 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 25,95 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,30 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TOMATO BANK einen Umsatz von 6,42 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at