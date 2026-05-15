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15.05.2026 06:31:29
TOMATO BANK präsentierte Quartalsergebnisse
TOMATO BANK hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 28,33 JPY. Im letzten Jahr hatte TOMATO BANK einen Gewinn von 36,64 JPY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOMATO BANK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,90 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,20 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 156,49 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 143,50 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 26,31 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 24,77 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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