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10.11.2026 06:31:29
TOMATO BANK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
TOMATO BANK hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,28 JPY gegenüber 25,47 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat TOMATO BANK 6,95 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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