TOMEN DEVICES gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TOMEN DEVICES hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 393,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 122,57 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat TOMEN DEVICES 239,32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1472,71 JPY, nach 821,69 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat TOMEN DEVICES mit einem Umsatz von insgesamt 633,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 421,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 50,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at