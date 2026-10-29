TOMEN DEVICES gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TOMEN DEVICES hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1557,74 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOMEN DEVICES 516,01 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOMEN DEVICES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 177,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 390,26 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 140,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at