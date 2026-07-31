TOMEN DEVICES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOMEN DEVICES gab am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2135,06 JPY, nach 186,76 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 286,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395,58 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at