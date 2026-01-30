TOMEN DEVICES vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TOMEN DEVICES lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 376,92 JPY. Im Vorjahresviertel waren 107,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat TOMEN DEVICES mit einem Umsatz von insgesamt 151,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 50,94 Prozent gesteigert.

