TOMI Environmental Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TOMI Environmental Solutions hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at