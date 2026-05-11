TOMI Environmental Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOMI Environmental Solutions hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOMI Environmental Solutions -0,010 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat TOMI Environmental Solutions im vergangenen Quartal 1,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOMI Environmental Solutions 1,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at