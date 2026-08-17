TOMI Environmental Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TOMI Environmental Solutions hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 118,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at