TOMI Environmental Solutions lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at